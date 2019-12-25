Посольство РФ запросило у Франции информацию о задержанном в Дюнкерке судне

На борту судна были задержаны украинцы, россияне, эфиопы и филиппинцы.

Посольство России обратилось к властям Франции за информацией о задержании в порту Дюнкерка судна, на борту которого якобы находились граждане РФ. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на руководителя пресс-службы российской дипломатической миссии Александра Макогонова.

Накануне информационное агентство "Франс Пресс" опубликовало сообщение о задержании в Дюнкерке судна, на борту которого было обнаружено более одной тонны кокаина. По данным СМИ, правоохранители задержали 20 членов экипажа, среди которых были граждане России, Украины, Эфиопии и Филиппин.

Посольству известно о задержании экипажа судна в порту Дюнкерка. Мы обратились к французским властям за официальной информацией по данному вопросу. Александр Макогонов, сотрудник посольства РФ во Франции

Ранее мы сообщали, в Министерстве иностранных дел РФ считают, что сенаторы Соединенных Штатов своими призывами, направленными в адрес главы государства Джо Байдена, выслать 300 российских дипломатов добиваются закрытия своих заграничных учреждений на территории России.

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