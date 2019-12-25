Посольство Доминиканы оценило танец Захаровой

Иностранцы отреагировали на бачату в исполнении чиновницы из МИД РФ.

Официальное посольство Доминиканы оценило танец российского представителя МИД Марии Захаровой. Чиновника в воскресенье в собственном Telegram-канале разместила ролик, на котором она исполняет бачату. Родиной этого направления является Доминикана. Иностранцы выразили благодарность коллеге за проявленный интерес к распространению местной культуры.

Посольство хотело бы поблагодарить от имени правительства и народа за интерес и распространение доминиканской музыки и культуры Марией Захаровой. Нас переполняет гордость, когда мы видим, как танцует бачату госпожа Захарова, отмечая наступление золотой осени. сообщение дипломатов

Напомним, что в видео Мария Захарова делает несколько характерных для бачаты танцевальных движений, подбрасывая в воздух кленовые листья. Напомним, что танец появился в Доминикане из-за напряженной социальной обстановки в 1960-е. Он широко распространился в начале нулевых годов в латиноамериканских странах Карибского моря и в США.

Захарова прокомментировала сбой в работе Facebook.

Фото и видео: Telegram / Мария Захарова