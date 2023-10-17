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Посол не располагает данными о россиянах в израильской армии

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Анатолий Викторов оценил вероятность службы россиян в ЦАХАЛе.

Москва не располагает данными о российских гражданах,  которые находятся в составе армии еврейского государства (ЦАХАЛе). Соответствующее заявление сделал в ходе выступления перед журналистами в пресс-центре "Россия сегодня" посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

Таких данных у нас нет и быть не может. Это данные соответствующих израильских ведомств, которыми они не обязаны с нами делиться.

Анатолий Викторов, посол РФ в Израиле

Напомним, что утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа со стороны радикального движения ХАМАС. Палестинский анклав объявил общественности о начале своей операции "Потоп Аль-Аксы". После осуществления массированных ракетных ударов бойцы данной организации проникли в приграничные районы, расположенные на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАСа.

Посол РФ заявил, что США визитами в Израиль пытаются загладить свои промахи.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"

Теги: анатолий викторов, ближний восток, израиль, посол, цахал
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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