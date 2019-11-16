Посол во Франции рассказал о ситуации с ввозом личных вещей россиян

Алексей Мешков оценил обстановку в европейской стране после указа Брюсселя.

В настоящее время во Франции было каких-либо эксцессов с ввозом личных вещей российских граждан. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал российский посол в Париже Алексей Мешков. Дипломат прокомментировал ситуацию вокруг официального запрета Брюсселя на ввоз на территорию Европейского союза личных вещей россиян.

Мы мониторим ситуацию, пока не было никаких эксцессов с ввозом личных вещей российских граждан. Алексей Мешков, посол РФ в Париже

Эксперт подчеркнул, что на данный момент не зарегистрированы какие-либо проблемы, связанные использованием машин с российским номерами во Франции. Алексей Мешков пояснил, что инциденты могут возникнуть только при нарушении автовладельцем порядка регистрации машины. Он напомнил, что согласно местному законодательству, если транспортное средство находится больше трех месяцев или полугода в стране, то оно должно быть перерегистрировано, а владелец обязан заменить номерной знак.

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