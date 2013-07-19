Джон Салливан не стал общаться с прессой.

Посол США в Москве прибыл в аэропорт. Об этом рассказали журналисты ТАСС и "РИА Новостей". По информации от корреспондентов, находящихся на месте событий, кортеж из машин американского дипломатического представительства прибыл на территорию "Шереметьево". Предположительно, посол Вашингтона отправится в Лондон рейсом в 10 часов. Дипведомство США подтвердило сведения о том, что Джон Салливан покинул дипмиссию, так как находится на пути в Белый дом и Госдепартамент.

Известно, что машина Салливана подъехала к терминалу аэропорта, в котором располагается зал для правительственных делегаций. Согласно заявленному расписанию воздушной гавани, из Москвы отправляется рейс в Вашингтон со стыковкой в британской столице. Посол не стал общаться с журналистами после того, как вышел из машины. Он сразу же прошел в здание.

Когда американец покидал резиденцию, в его машину были загружены три чемодана. После этого посол направился в аэропорт.

В МИД РФ вызвали замглавы посольства США.

Видео: Telegram / РИА Новости