Александр Боцан-Харченко оценил ситуацию в регионе.

Миссия НАТО в непризнанном регионе Косово KFOR не уделяет должного внимания притеснениям сербов в регионе или занимает сторону местного спецназа. Соответствующее заявление российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко сделал на площадке клуба "Валдай". Дипломат выступил в ходе дискуссии, посвященной политической ситуации в Сербии и перспективам двусторонних отношений с Россией. По мнению аналитика, никакие договоренности по вопросу деэскалации в регионе Североатлантическим альянсом не выполняются.

Продолжаются задержания сербов, их притеснения, психологическое давление. При этом "Силы для Косово" (СДК, KFOR), которые должны быть нейтральными и поддерживать безопасность в первую очередь тех, кто находится под угрозой, а именно сербов, или смотрят сквозь пальцы на притеснения. Александр Боцан-Харченко, посол РФ в Сербии

Посол РФ считает, что Сербия не намерена вступать в НАТО.

Фото и видео: Вконтакте / Международный дискуссионный клуб "Валдай"