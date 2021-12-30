Посол РФ считает, что Сербия не намерена вступать в НАТО

Александр Боцан-Харченко рассказал о нейтралитете страны.

Белград по-прежнему не намерен присоединяться к Североатлантическому военном альянсу и продолжит сохранять нейтральный статус. Соответствующее заявление в рамках выступления на дискуссионной плошадке международного клуба "Валдай" сделал российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко. Дипломат заметил, что внутри страны существуют такие политические силы, которые вопреки мнению абсолютного большинства считают, что Белград должен серьезно задуматься о присоединении к НАТО, а также забыть о бомбардировках Югославии 11999 года со стороны НАТО.

Официальная линия Белграда неоднократно подтверждалась, в отношении НАТО остается прежней - это нейтральный статус страны. Александр Боцан-Харченко, посол РФ в Белграде

Александр Боцан-Харченко уверен в том, что планы по деэскалации вокруг Косова не выполняются, хотя Запад активно об этом разглагольствует Запад.

Посол России в Сербии заявил, что РФ не допустит приема Косова в ООН.

Фото и видео: Вконтакте / Международный дискуссионный клуб "Валдай"