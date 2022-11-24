Посол России прибыл в МИД Молдавии

Олег Васнецов рассказал о встрече с дипломатами в Кишиневе.

Российский посол Олег Васнецов озвучил в четверг 24 ноября позицию Москвы в ответ на протест внешнеполитического ведомства Молдавии после сбоя в электросети республики, зафиксированного на территории страны в среду 23 ноября. Известно, что местные дипломаты вызвали иностранного коллегу для того, чтобы вручить ему ноту протеста. По итогам посещения МИДа Молдавии российский представитель дал комментарии СМИ о результатах проведенной встречи с руководством.

Мы напомнили о генезисе того, что происходит, о государственном перевороте 2014 года и его последствиях, о геноциде, в том числе против русскоязычного населения. Оле Васнецов, посол РФ в Молдавии

Соловьев ответил на критику слов эксперта о Казахстане в его программе.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости