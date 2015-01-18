Андрей Келин оценил дипломатические навыки Элизабет Трасс.

Российский заявил, что глава МИД Великобритании Элизабет Трасс не слушает и не воспринимает аргументы своих оппонентов. Андрей Келин заметил, что убедился в том лично. Соответствующее заявление дипломат сделал в эфире телеканала "Россия-24". Эксперт не думает, что такое качество позволит иностранке вести конструктивный диалог на высоком и высшем уровне. Таким образом специалист прокомментировал высказывание Трасс о готовности провести беседу с президентом РФ Владимиром Путиным при участии представителей Индии и Индонезии.

Мы видели Лиз Трасс в деле, когда она приехала в Москву. Это было печальное зрелище. "Осадить" Лаврова у нее совершенно не получилось. И я думаю, что она не будет способна что-то сделать и на более высоком уровне. Андрей Келин, посол РФ в Британии

Напомним, что Элизабет Трасс посетила Москву с рабочим визитом в феврале 2022 года. На переговорах с Сергеем Лавровым она отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями.

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