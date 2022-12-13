Посол РФ: Эстония намеренно раздувает тему с прибрежной зоной

Владимир Липаев рассказал о ситуации о возможностях Таллина проводить дополнительный контроль судов в акватории.

Эстония намеренно раздувает тему с прибрежной зоной. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал российский посол в Таллине Владимир Липаев. Дипломат пояснил, что власти прибалтийской республики не способны ограничивать судоходство в регионе, а только осуществлять дополнительный контроль в том случае, если проходящий корабль подозревается в нарушении местного законодательства. По мнению специалиста, этот вопрос появился в западных СМИ ради придания собственной значимости.

Эстония имеет право устанавливать прилежащую зону, добавлять ее к территориальным водам, но на прилежащую зону суверенитет государства не распространяется и свободу судоходства в прилежащей зоне ограничивать не представляется возможным. Владимир Липаев, посол РФ

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