Посол Латвии: страны ЕС "не хотят новых проблем" из-за Украины

Юрис Пойканс объяснил, каким способом Киев может стать членом Евросоюза.

Посол Латвии Юрис Пойканс заявил, что страны Евросоюза "не хотят новых проблем" из-за Украины. Дипломат дал интервью журналистам издания "Европейская правда". Он прокомментировал позицию ЕС по Киеву. По мнению спикера, у стран нет общего понимания перспективы Украины, а большинство стран не видят необходимости в расширении союза.

Я не хотел бы спекулировать о 10, 20 или 30 годах. У нас нет общего понимания в ЕС о европейской перспективе Украины. И пока его не будет, очень трудно говорить о каких-то там сроках. Эти 27 стран имеют очень разные взгляды. Юрис Пойканс, посол Латвии на Украине

Дипломат напомнил, что решение о членстве в ЕС принимают 27 государств-участников. При этом те страны, которые не выступают против принятия новых членов сообщества хотят видеть кандидатуры, уже готовые ко вступлению в ЕС. По мнени. Пойканса, никто из них не хочет создавать себе дополнительные проблемы. Посол призвал Киев продолжать курс реформирования, чтобы Украина имела все основания заявить о том, что хочет от ЕС чего-то большего, чем соглашение об ассоциации.

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Фото: www.eurointegration.com.ua