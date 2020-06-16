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Посол Германии напомнила Трампу о том, зачем в ФРГ находятся американские военные

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Трамп сделал своё заявление в связи с тем, что обещал сократить количество американских военных в ФРГ.

Посол Германии в США Эмили Хабер напомнила президенту Штатов Дональду Трампу о том, зачем в ФРГ находятся американские военные. Об этом пишут "РИА Новости". Накануне Трамп сделал заявление о том, что они нужны там для защиты Германии от России.

Хабер рассказала, что американские военные находятся в ФРГ для обеспечения трансатлантической безопасности и демонстрации мощи американской армии в Азии или Африке.

Трамп сделал своё заявление в связи с тем, что обещал сократить количество американских военных в ФРГ.

Ранее Трамп прокомментировал отказ регулятора от гидроксихлорохина.

Видео: Youtube/ Bloomberg QuickTake News

Теги: армия, германия, сша, трамп
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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