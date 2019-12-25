Маркус Эдерер не видит возможности открытия границ в ближайшее время из-за ситуации с ростом зараженных по миру.

Посол Евросоюза рассказал, когда Европа может открыть границы для россиян. Об этом Маркус Эдерер заявил в интервью "РИА Новостям". Дипломат считает, что рассматривать данный вопрос на данный момент преждевременно.

Я думаю, сейчас, когда мы видим рост заболеваемости коронавирусом, очень сложно ответить на этот вопрос. Мы видим это и в России, и в ЕС Маркус Эрдер, посол ЕС в России

Чиновник отметил, что каждые две недели представители Евросоюза собираются для того, чтобы обновить эпидемиологические оценки регионов для возможного открытия границ союза. Эрдер предположил, что не исключает того, что лучшие оценки по России могут быть получены в конце октября.

Россия присоединилась к белорусским санкциям против ЕС.

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