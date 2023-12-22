Посол Джалали: Украина не выражала Ирану соболезнований по Раиси

Президент Ирана погиб в результате крушения вертолета.

Украина официально не выражала Ирану соболезнований в связи со смертью президента страны Эбрахима Раиси. Об этом заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали в эфире "Соловьев Live".

Отвечая на вопрос, выражал ли Киев соболезнования в связи с трагедией, посол отметил, что ничего не слышал об этом. Напомним, 19 мая в районе Верзегаан потерпел крушение вертолет, на борту которого находились президент Ирана, глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиан и другие официальные лица. На следующий день подтвердили информацию о гибели всего экипажа.

Ранее Песков заявил, что Россия не получала сигналов от Ирана для расследования гибели Раиси.

Видео: Вконтакте / Соловьев Live