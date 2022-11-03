Посол Британии покинула МИД России

Дебора Броннерт не стала отвечать на вопросы прессы.

Посол Великобритании Дебора Броннерт покинула здание российского внешнеполитического ведомства, куда ее вызывали в связи с причастностью Лондона к атаке Украины на Севастополь. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей". Корреспондент отметил, что в помещении МИД РФ иностранный дипломат провела чуть более получаса. Она отказалась давать какие-либо комментарии СМИ. На входе в здание британку встретила группа студентов, которые выкрикивали лозунги о том, что Великобритания является страной-террористом. Однако активисты приняли решение не дожидаться того момента, пока посол выйдет обратно на улицу.

Напомним, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила журналистам о том, что Броннерт вызвана в МИД РФ в ближайшее время. В Москве обвинили Лондон в причастности к обстрелам на город Севастополь и кораблей Черноморского флота. Дипломаты планировали передать гостье имеющиеся доказательства по террористической атаке.

Минобороны обвинило ВМС Британии в подрыве "Северных потоков".

Фото и видео: Telegram / РИА Новости