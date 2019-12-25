Послы ЕС утвердили продление на полгода санкций против России по Украине

Действие "черного списка" продлено до 15 марта 2021 года.

Послы Евросоюза утвердили продление на полгода санкций против России по Украине. Об этом сообщили члены постоянных представителей ЕС (КОРЕПЕР). Чиновники отметили, что действие "черного списка" физических и юридических лиц было продлено без обсуждения до 15 марта следующего года.

КОРЕПЕР принял решение продлить действие черного списка в отношении России на 6 месяцев без обсуждения сообщение ЕС

Напомним, что ограничения против граждан РФ и юрлиц были введены из-за попыток "дестабилизации ситуации на Украине".

В США призвали запретить нефть из России.