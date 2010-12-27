Последний участок на Петровском острове выкупил "Газпромбанк-Инвест Северо-Запад"

На данный момент свободных земель уже не осталось, как на Петровском острове, так и на Крестовском. А между тем, спрос на недвижимость с видом на набережные в Петербурге продолжает расти.

Квадратный метр на Петровском острове сегодня оценивается примерно в 300 тысяч рублей. И, несмотря на высокую стоимость, покупатели охотно приобретают здесь недвижимость. Участок, выкупленный "Газпромбанк-Инвест Северо-Запад" - один из самых перспективных, уверяют эксперты. Из окон домов, которые будут возведены в этом уголке Петровского, откроется вид на Малую Невку, Финский залив, яхт–клуб и соседний Крестовский остров.

Между тем, с продажей этого участка ресурсы Петровского острова можно считать исчерпанными, ведь свободных земель под жилую застройку больше нет.

Свободных участков с готовой градостроительной документацией на Петровском острове не осталось. Застройщики, которые хотели выйти с проектами в данной локации, уже реализуют свои объекты -подтверждает руководитель одной из строительных компаний Юрий Бородин

Один из вариантов развития событий – создание искусственных территорий и островов. Намывные участки позволят увеличить земельный потенциал Северной столицы, исключив освоение бывших промзон и городских окраин. В то же время появление искусственных островов откроет широкие возможности для петербургских девелоперов. Особенно по части архитектурных решений. Обособленность территории снимает требования по соответствию внешнего вида ЖК историческому облику города. Петербуржцы же, помимо уютного гнездышка в окружении воды, получат жилье, построенное по самым современным технологиям – застройщики используют инновационные методы, как при освоении водной глади, так и при возведении многоэтажных домов и прокладке коммуникаций.

Так, интересное решение предлагается в проекте "Залив островов". Его авторы из компании "Зингер Девелопмент" намерены возвести намывные острова в Невской губе неподалеку от "Лахта-Центра". В планах застройщика – создание футуристического мини-города. На территории в 200 гектаров разместится жилой сектор, деловые и торговые центры, культурные объекты. Район, окруженный водой, будет полностью обеспечен транспортной и социальной инфраструктурой – школами, детскими садами, спортивными центрами. Жилые кварталы, обращенные к заливу, могут стать "лакомым кусочком" для тех, кто ищет высококлассное жилье, построенное по современным технологиям.

К освоению водного пространства сегодня подталкивает ситуация на петербургском рынке недвижимости. Создание искусственных островов позволит избежать грядущего земельного дефицита, улучшив экономические показатели и инвестиционную привлекательность региона.

Фото: static.vipflat.com