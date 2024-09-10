Джек Мэтлок указал на ошибочность внешней политики Вашингтона.

Санкции, введенные странами коллективного Запада против России в связи с проводимой на украинской территории специальной военной операции, не достигли своей цели, а только сделали российскую экономическую систему более автономной. Соответствующее заявление сделал в интервью изданию Executive Intelligence Review и аналитическому Институту Шиллера бывший посол Вашингтона в Советском Союзе в период за 1987 - 1991 года Джек Мэтлок. Иностранный дипломат указал СМИ на то, что власти США побудили Москву к укреплению сотрудничества с азиатскими государствами.

Я бы сказал, что экономические санкции против России не справляются с той задачей, ради которой они вводились. Они были направлены на то, чтобы разрушить российскую экономику, однако этого не произошло. Они лишь сделали ее более автономной и, конечно же, побудили РФ обратиться к сотрудничеству с Китаем, Ираном и даже Северной Кореей. Джек Мэтлок, посол США в СССР

Эксперт пояснил, что такое развитие событий в долгосрочной перспективе представляется "крайне невыгодным" как для США, так и для всего европейского региона. Джек Мэтлок уверен, что Белый дом сейчас подпитывает "неэффективную де-факто экономическую и в некоторой степени реальную войну" против России, а также параллельно подводит ситуацию к грани масштабного конфликта на Ближнем Востоке, в Азии — с Китаем.

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Фото и видео: YouTube / Schiller Institute