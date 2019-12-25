Последний Герой Советского Союза с орденом Ленина скончался в Ленобласти

Александру Семёнова было 98 лет.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил соболезнования родным и близким последнего Героя Советского Союза с Орденом Ленина, проживающего на территории области. Александру Ивановичу Семёнову было 98 лет, он ушел из жизни 4 октября 2020.

Также Почетный гражданин Лужского муниципального района был обладателем медали "Золотая Звезда".

Александр Дрозденко отметил, что даже на "заслуженном отдыхе" мужчина продолжал активную общественную деятельность.

Александр Семёнов родился в деревне Хиновино Лужского района 21 июня 1922-го года. Несмотря на тяжелое ранение во время Великой Отечественной война, он не оставил поле боя и продолжил участвовать в военных действиях. До 1965-го года его жизнь была связана с Советской Армией. После этого мужчина работал начальником спортивно-технического клуба ДОСААФ и готовил пополнение в армию, был тренером по стрелковому спорту.

Фото: Лужская правда