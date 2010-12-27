Пенсионеры устроили одиночные пикеты из-за отказа в проведении митинга у "Авроры"

Администрация города предложила перенести мероприятие в Удельный парк или в актовый зал Смольного.

Пожилые петербуржцы вышли в понедельник, 5 ноября, с серией одиночных пикетов на Невский проспект, так как они оказались недовольны отказом властей в проведении митинга в честь годовщины революции у "Авроры". Об этом сообщают городские СМИ.

Одиночными пикетчиками стали мужчины 68-ми, 75-ти лет, а также 91-летний мужчина, сторонник социализма. Полиция этим пикетам не мешала, поэтому они прошли довольно мирно.

Ранее провести митинг 7 ноября у Авроры запретили из-за напряженных пешеходного и автомобильного трафиков, а также ремонтных работ. Администрация города предложила перенести мероприятие в Удельный парк или в актовый зал Смольного.

Ранее на Piter.TV: Полиция задержала петербуржца за одиночный пикет против мемориальной доски Урицкому.

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