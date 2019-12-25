После снегопада в Петербурге спрос на дворников вырос на 215%

Кроме этого, спрос вырос и по сравнению с прошлым годом - на 71%.

Во вторник, 30 ноября, стало известно, что в Северной столице после продолжительного снегопада спрос на дворников увеличился. Об этом сообщили в пресс-службе "HeadHunter Северо-Запад".

По данным аналитиков, за неделю на сайте появилось почти 400 соответствующих вакансий. Отмечается, что спрос на услуги дворника вырос на 215%. Кроме этого, спрос вырос и по сравнению с прошлым годом - на 71%. Эксперты связывают это с непогодой.

Гостиницы, рестораны и кафе, строительные компании и организации из сферы ЖКХ, а также предприятия розничной торговли заинтересованы больше всего в дворниках. Высокий спрос отмечается в районах станций метро синей ветки. Второе место в этом топе занимает красная линия, третье – фиолетовая.

Зарплата дворников в этом году в среднем 30 тыс. рублей, что на 4 тыс. больше, чем в 2020 году.

Ранее Piter.tv писал, что в городе ввели эксперимент – "дворник-шеринг". Петербуржцы смогут заработать около 1000 рублей в день во время снегопадов. Смольный намерен создать "снежный десант", который будет очищать дворы, контейнерные площадки, тротуары от снега.

Фото: Piter.tv