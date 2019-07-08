Туристы даже не отвечают на звонки туроператоров.

В понедельник, 8 июля, стало известно, что после скандала с грузинским журналистом россияне массово отменяют брони в отелях Грузии. Об этом заявил Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили.

Российские туристы даже не отвечают на звонки туроператоров.

Мы попытались убедить людей отдохнуть в Грузии, мы все поверили, что наш труд будет иметь результаты, затем последовало вчерашнее заявление. С сегодняшнего утра туристы с нами даже не выходят на связь. Все просто массово отменяют брони заявил Алавердашвили

Напомним, что Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." с обращения к Путину. Журналист не только жестко оскорбил главу российского государства, но и "прошелся" по памяти его покойных родителей. Данный инцидент уже прокомментировал Рамзан Кадыров.

Ранее мы сообщали о том, что грузинский телеканал "Рустави 2" отстранил от работы ведущего, оскорбившего Путина

Видео:SharK/YouTube