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После скандала с грузинским журналистом россияне массово отменяют брони в отелях

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Туристы даже не отвечают на звонки туроператоров.

В понедельник, 8 июля, стало известно, что после скандала с грузинским журналистом россияне массово отменяют брони в отелях Грузии. Об этом заявил Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили.

Российские туристы даже не отвечают на звонки туроператоров. 

Мы попытались убедить людей отдохнуть в Грузии, мы все поверили, что наш труд будет иметь результаты, затем последовало вчерашнее заявление. С сегодняшнего утра туристы с нами даже не выходят на связь. Все просто массово отменяют брони

заявил Алавердашвили

Напомним, что Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." с обращения к Путину. Журналист не только жестко оскорбил главу российского государства, но и "прошелся" по памяти его покойных родителей. Данный инцидент уже прокомментировал Рамзан Кадыров

Ранее мы сообщали о том, что  грузинский телеканал "Рустави 2" отстранил от работы ведущего, оскорбившего Путина

Видео:SharK/YouTube

 

Теги: грузия, журналист грузия, новости россии, общество, отношения с грузией
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Тема дня,

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