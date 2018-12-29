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После пожара в квартире на Васильевском острове спасатели нашли тело женщины

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Других погибших и пострадавших нет.

В одной из квартир дома на Васильевском острове, где в понедельник утром произошел пожар, спасатели нашли мертвую женщину. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу, ее обнаружили в коридоре без признаков жизни. На теле петербурженки не было следов ожогов или отравления угарным газом. Точную причину смерти выяснят специалисты с помощью экспертизы.

Напомним, 21 января, около 4:39 утра в дежурную службу МЧС поступило сообщение о возгорании в доме №56 по Большому проспекту В.О. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горит обстановка в трехкомнатной квартире на площади 10 квадратных метров. 25 человек были оперативно эвакуированы из жилого помещения. С огнем боролись 32 человека личного состава и восемь единиц техники. По предварительным данным, других пострадавших или погибших во время пожара нет.

Ранее мы писали, что на Апрельской улице загорелись троллейбусные провода.

Видео: ВКонтакте / Борис Чупров

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Теги: пожар в трехкомнатной квартире, умерла при пожаре
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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