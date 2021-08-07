После побега Мавриди из истринского ИВС единственная свидетельница попросила о защите

Гражданская жена Владимира Маругова обеспокоена из-за того, что подозреваемый в гибели ее возлюбленного находится на свободе.

После побега Александра Мавриди из истринского ИВС единственная свидетельница убийства "колбасного короля" Владимира Маругова попросила о защите. В интервью журналистам Telegram-канала Mash гражданская супруга покойного предпринимателя объяснила, что боится за свою жизнь. Сабина уверена, что группе злоумышленников помогли покинуть изолятор временного содержания лица за пределами учреждения. По словам девушки, беглецы не могли справиться с этой задачей самостоятельно.

Сабина добавила, что на ее просьбу предоставить ей защиту следствие заявило, что за свидетельницей наблюдают. При этом сама девушка не верит в эти обещания.

В Подмосковье задержали двух сотрудников изолятора после побега заключенных.

Фото и видео : Telegram/Mash