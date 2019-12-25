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После открытия границ виза в Шри-Ланку будет стоить 100 долларов
Сегодня, 11:39
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lesjasap

После открытия границ виза в Шри-Ланку будет стоить 100 долларов

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Приехать в страну можно будет только по электронной визе.

После открытия границ виза в Шри-Ланку будет стоить 100 долларов. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров России. Специалисты отметили, что после возобновления международного сообщения именно столько будет стоить оформление электронной визы (ETA). Въехать в страну можно будет исключительно по ETA.

Второй секретарь посольства Шри-Ланки в России по торгово-экономическим вопросам объяснила представителям АТОР, что стоимость электронной визы обусловлена расходами, которые несет правительство из-за новых условий безопасности и тестированием путешественников на коронавирус. При прилете в аэропорту гостей ждет бесконтактная термометрия. На паспортном контроле придется предоставить заполненную форму медицинской декларации об отсутствии коронавируса, страховку, информацию о месте пребывания и обратный билет. Затем туристы пройдут через обязательный ПЦР-тест.

Напомним, что островное государство планирует возобновить сообщение со странами с 1 августа. Сейчас морские и воздушные границы закрыты.

В АТОР рассказали, как будет возобновляться международное авиасообщение.

Теги: атор, виза, открытие границ, туризм, шри-ланка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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