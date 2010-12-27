После митинга на Марсовом подожгли автомобиль и разбили стекла машинам

На Садовой улице после митинга на Марсовом поле неизвестные побили стекла и подожгли машину.

Днем 24 декабря в центре города тушили загоревшийся автомобиль. Инцидент произошел на Садовой улице около дома номер 3. Об этом сообщают представители пресс-службы ГУ МВД по региону.

По словам хозяйки транспортного средства, машину подожгли намеренно. О спланированном злодеяни сообщили свидетели происшествия, которые и вызвали пожврных.

Отметим, что похожие случаи произошли после акции за выдвижение кандидатуры Алексея Навального в президенты России. Очевидцы рассказывают, что у близлежащих припаркованных машин на той же Садовой улице оказались побитыми стекла, а одна иномарка сожжена.

Напомним, что собрание активистов проходило на Марсовом поле.