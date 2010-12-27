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После митинга на Марсовом подожгли автомобиль и разбили стекла машинам
Сегодня, 8:36
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lesjasap
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После митинга на Марсовом подожгли автомобиль и разбили стекла машинам

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На Садовой улице после митинга на Марсовом поле неизвестные побили стекла и подожгли машину.

Днем 24 декабря в центре города тушили загоревшийся автомобиль. Инцидент произошел на Садовой улице около дома номер 3. Об этом сообщают представители пресс-службы ГУ МВД по региону.
 
По словам хозяйки транспортного средства, машину подожгли намеренно. О спланированном злодеяни сообщили свидетели происшествия, которые и вызвали пожврных.
 
Отметим, что похожие случаи произошли после акции за выдвижение кандидатуры Алексея Навального в президенты России. Очевидцы рассказывают, что у близлежащих припаркованных машин на той же Садовой улице оказались побитыми стекла, а одна иномарка сожжена.
 
Напомним, что собрание активистов проходило на Марсовом поле. 
Теги: алексей навальный , марсово поле , митинг , садовая улица
Категории: Новости СПб

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