Румынская сторона хотела бы, чтобы обеспокоенность России по поводу региональной стабильности на Черном море "сопровождалась правильной оценкой строго оборонительных мер".

В пятницу, 12 июня, стало известно о том, что посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой. Об этом сообщило румынское внешнеполитическое ведомство.

Российского посла вызвали после высказывания представителя МИД РФ Марии Захаровой о национальной стратегии обороны республики.

Такое поведение оценивается как дестабилизирующее, в том числе в рамках совместных позиций на уровне НАТО и ЕС сказано в сообщении.

Румынская сторона отметила, при беспокойстве о региональной стабильности на Черном море России стоит руководствоваться "правильной оценкой строго оборонительных мер".

Ранее мы сообщали о том, что Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных.

Видео:Adevărul/YouTube