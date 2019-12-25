Посла России вызвали в МИД Британии из-за Навального

РФ заинтересована в установлении всех фактов, связанных с ситуацией с Навальным.

Посла России в Британии Андрея Келина вызвали в МИД королевства из-за ситуации с российским политиком Алексеем Навальным. Во время с министром иностранных дел Великобританиии Томасом Дрю российский посол заявил, что Россия привержена международным соглашениям, поэтому не не допустит голословных обвинений. Об этом пишут "РИА Новости".

Келин заявил, что вопрос с Навальным носит сугубо юридический и медицинский характер, поэтому призвал его не политизировать. Российский посол отметил, что РФ заинтересована в установлении всех фактов, связанных с ситуацией с Навальным.

Ранее глава МИД Украины заявил, что не смог провести переговоры с Лавровым.