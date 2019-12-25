Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поблагодарил жителей, которые не остались равнодушны и приняли участие в акции.

Более 50 тонн гуманитарной помощи собрали ленинградцы для жителей ДНР и ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Машина с предметами первой необходимости – одеждой, обувью, посудой, средствами гигиены и продуктами длительного хранения 25 феврали отправилась в город Батайск Ростовской области.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поблагодарил жителей, которые не остались равнодушны и приняли участие в акции.

Из региона будут отправлены четыре автомобиля с общим весом груза 50 тонн.

Ранее стало известно, что в Ленобласти беженцам выделят средства из резерва.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти