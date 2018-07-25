Порт на Васильевском острове на сутки станет бойцовским клубом

На площадке "Порта Севкабель" развернется культурно-спортивный фестиваль.

В Петербурге идет подготовка к первому турниру под названием "Храброе Сердце". Мероприятие пройдет в пространстве "Порт Севкабель".

Организаторами турнира выступил городской интеллигентный бойцовский клуб. Участники из Петербурга, Москвы, Карелии и Финляндии выйдут на поединок общественного пространства "Порт Севкабель", расположенного на Васильевском острове. Они увидят особый формат состязаний, который, по словам организаторов, вернет "дух старой школы на современный ринг".

Турнир призван объединить самых зрелищных спортсменов в ринге и ​интеллигентную часть горожан на трибунах, которую не привлекают действующие турниры из-за их маргинальности и банальной концепции. Организаторы турнира.

На площадке "Порта Севкабель" развернется культурно-спортивный фестиваль. Помимо зрелища боев, гостей ждут круглые столы с участием спортсменов и деятелей культуры, интересные лекции и мастер-классы, а также катание на скейтбордах и баскетбол.

Напмоним, что турнир начнется в 12 часов и продлится до 22.00.

Ранее в общественном пространстве "Порт Севкабель" прошел Urban Culture Festival. На мероприятии были представлены разные способы самовыражения: стрит-арт, воркаут, BMX, рэп и хип-хоп.

Видео: "Храброе Сердце" / ВК.