Петербуржцы стали чаще ездить на такси из-за пандемии коронавируса

Почти четверть горожан предпочитает такси общественному транспорту.

Сервис заказа такси "Ситимобил" провел исследование и выяснил, как пандемия изменила отношение петербуржцев к разным видам транспорта. Оказалось, что этим летом почти четверть горожан (23%) предпочитает такси общественному транспорту. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В обычное летнее время услугами такси воспользовались бы лишь 7% опрошенных (против 23% сейчас), общественным транспортом – 35%. Передвижение на личном автомобиле выбирают 40% петербуржцев против 25% ранее.

Судя по результатам исследования, такси заказывают чаще всего люди в возрасте от 24 до 34 лет. 40% так называемых миллениалов (поколение людей, родившихся с 1981 по 1996 гг.) собираются передвигаться этим летом на такси. До пандемии коронавируса этот вид общественного транспорта выбирали только 20% опрошенных в этой возрастной категории. При этом 37% миллениалов из-за пандемии планируют вовсе отказаться от транспорта и ходить пешком, еще 36% будут ездить на личном автомобиле, а 30% - на общественном транспорте.

Еще одним популярным способом передвижения по городу этим летом стали велосипеды и самокаты. Сегодня их выбирают 21% представителей поколения Z (люди, родившиеся в 1996-2017 гг.) и 17% миллениалов. Ранее этот вид транспорта готовы были выбрать лишь 12% и 10% опрошенных соответственно.

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