Попрошайка на коляске атаковал водителей на Обводном канале

Петербург накрыла новая волная мафиозных побирушек. На этот раз на улицы Северной столицы вышли мошенники на инвалидных колясках. Они выезжают на проезжую часть и просят подаяния в автомобильных пробках и на оживленных маршрутах.

Мобильный корреспондент Piter.TV прислал в редакцию видео, снятое в 12 часов дня на набережной Обводного канала. В кадр попали действия наглого мужчины на инвалидной коляске. Немолодой человек разъезжает посреди автомобильной пробки и просит у людей подаяния. Он идет на опасное сближение с транспортными средствами, занимая место между двумя рядами движения. Самого инвалида не смущает близость автомобилей, он дерзко тыкает руками в стекла и требует горожан поделиться с ним деньгами.

Стоит отметить, что мужчина-инвалид очевидно нарушает правила дорожного движения. Кроме того, подобное поведение может спровоцировать ДТП и усилить и без того мощный затор на набережной Обводного. Канал Piter.TV передаст видео в МВД для дальнейшего разбирательства в связи с незаконным поведением инвалида-попрошайки.