Попова заявила о возможности за год привить от коронавируса 60% населения РФ

У россиян должен сформироваться иммунитет к новому эпидемическому сезону, который начнется осенью.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за год в России могут привить 60% населения страны. Это является большим достижение для РФ, считает Попова.

Я абсолютно согласна с коллегами, которые говорят о том, что в сегодняшнем дне иммунизация должна быть массовой. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Попова отметила, что вакцинация должна быть организована так, чтобы к осени 2021 года (новый эпидемический сезон) у россиян успел сформироваться иммунитет к COVID-19.

Кудрин заявил о начале третьей волны COVID-19 в России.

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