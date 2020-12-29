Попова заявила о возможности за год привить от коронавируса 60% населения РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за год в России могут привить 60% населения страны. Это является большим достижение для РФ, считает Попова.
Я абсолютно согласна с коллегами, которые говорят о том, что в сегодняшнем дне иммунизация должна быть массовой.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
Попова отметила, что вакцинация должна быть организована так, чтобы к осени 2021 года (новый эпидемический сезон) у россиян успел сформироваться иммунитет к COVID-19.
Кудрин заявил о начале третьей волны COVID-19 в России.
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