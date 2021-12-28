Попова: в СНГ все природные очаги чумы сегодня находятся под контролем

Глава Роспотребнадзора оценила эпидситуации в СНГ.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что в СНГ все природные очаги чумы сегодня находятся под контролем. Такое заявление специалист сделала в рамках выступления на неформальной встрече лидеров Содружества Независимых Государств, которая проводится в Петербурге. Чиновница уточнила, что с 2017 года в регионе не фиксировался ни один очаг данного заболевания. При этом на территории стран регистрируется 45 подобных очагов.

Несмотря на ежегодную регистрируемую чуму в странах, близких к нашим границам, в мире чума представляет большую проблему. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Эксперт напомнила, что такого результата страны добились благодаря совместно реализуемой программе. за четыре последних года СНГ обеспечило полное благополучие в вопросе инфицирования чумой. Попова заметила, что программа по здравоохранению финансируется Москвой.

Глава ВОЗ заявил, что в 2022 году будет достаточное количество препаратов для вакцинации населения.

Видео: kremlin.ru