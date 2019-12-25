Попова рассказала, когда нужно было закрывать границы из-за COVID-19

Глава Роспотребнадзора полагает, что закрыть границы с ЕС надо было в тот момент, когда о первых зараженных сообщила Италия.

Анна Попова рассказала, когда нужно было закрывать границы с Европой из-за COVID-19. По словам главы Роспотребнадзора, это нужно было сделать сразу после того, как появились первые сведения о распространении инфекции в Милане. Об этом чиновница заявила в интервью для исследования "Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России", опубликованном на официальном сайте РАНХиГС.

Дало бы это результат или нет, сегодня сказать трудно. Есть понимание, что инфекция все равно проникла бы, просто чуть позже. Ведь человек, который не смог улететь из Милана, нашел бы другой способ прилететь в Россию Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Эксперт уточнила, что Россия будет учитывать в дальнейшей стратегии все те уроки, которые получила из-за пандемии коронавируса. Чиновница добавила, что при принятии решений правительство ориентировалось на условия, которые сложились в последние полгода.

Теперь предстоит большая работа по анализу пройденного этапа, чтобы в будущем мы работали эффективнее Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Глава Роспотребнадзора посетила Петербург и оценила ситуацию с коронавирусом.

Фото: Kremlin.ru