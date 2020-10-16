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В Роспотребнадзоре рассказали, как остановить распространение коронавируса

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Теперь во всех регионах есть собственные источники распространения COVID-19.

В Роспотребнадзоре рассказали, как остановить распространение коронавируса. С заявлением выступила глава ведомства Анна Попова.

По её словам, остановить увеличения числа больных можно только при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических мер. Она подчеркнула, что некоторые граждане безответственно относятся к этим вопросам. Это может привести, что порог заражаемости будет только увеличиваться.

Попова отметила, что рост числа инфицированных связан с тем, что теперь во всех регионах есть собственные источники распространения COVID-19.

Ранее Попова заявила о росте числа заразившихся коронавирусом пожилых людей.

Видео: YouTube / Новости на Первом Канале

Теги: анна попова, коронавирус, роспотребнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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