Увеличение заражаемости среди пожилых связано с тем, что они вернулись с дач.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте числа заразившихся коронавирусом пожилых людей. По её словам, в России не получилось "усмотреть за старшим поколением".

Она отметила, что самые пациенты в самом тяжёлом состоянии сейчас — граждане старше пятидесяти лет с хроническими заболеваниями. Попова считает, что увеличение заражаемости среди пожилых связано с тем, что они вернулись с дач в города.

Это те люди, которые в основном находятся на койках. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Ранее мы писали, что Попова считает бессмысленной приостановку работы предприятий.

Видео: РСПП