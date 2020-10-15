Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте числа заразившихся коронавирусом пожилых людей. По её словам, в России не получилось "усмотреть за старшим поколением".
Она отметила, что самые пациенты в самом тяжёлом состоянии сейчас — граждане старше пятидесяти лет с хроническими заболеваниями. Попова считает, что увеличение заражаемости среди пожилых связано с тем, что они вернулись с дач в города.
Это те люди, которые в основном находятся на койках.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
Ранее мы писали, что Попова считает бессмысленной приостановку работы предприятий.
Видео: РСПП
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все