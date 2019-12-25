Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает бессмысленной приостановку работы предприятий из-за роста числа случаев заболевания коронавирусом. Об этом пишут "РИА Новости".
По её словам, блокировать работу каких-то секторов экономики власти сейчас не видят смысла.
Мы сегодня в Российской Федерации не говорим о блокировании экономики.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
Она подчеркнула, что накопленный опыт помогает выстроить работу системы так, чтобы население чувствовало себя достаточно уверенно.
Ранее в Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по коронавирусу.
Фото: pixabay.com
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