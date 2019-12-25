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Попова считает бессмысленной приостановку работы предприятий
Сегодня, 11:12
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matveyvn

Попова считает бессмысленной приостановку работы предприятий

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Накопленный опыт помогает выстроить работу системы.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает бессмысленной приостановку работы предприятий из-за роста числа случаев заболевания коронавирусом. Об этом пишут "РИА Новости".

По её словам, блокировать работу каких-то секторов экономики власти сейчас не видят смысла.

Мы сегодня в Российской Федерации не говорим о блокировании экономики.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Она подчеркнула, что накопленный опыт помогает выстроить работу системы так, чтобы население чувствовало себя достаточно уверенно.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по коронавирусу.

Фото: pixabay.com

Теги: анна попова, локдаун, роспотребнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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