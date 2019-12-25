Накопленный опыт помогает выстроить работу системы.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает бессмысленной приостановку работы предприятий из-за роста числа случаев заболевания коронавирусом. Об этом пишут "РИА Новости".

По её словам, блокировать работу каких-то секторов экономики власти сейчас не видят смысла.

Мы сегодня в Российской Федерации не говорим о блокировании экономики. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Она подчеркнула, что накопленный опыт помогает выстроить работу системы так, чтобы население чувствовало себя достаточно уверенно.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по коронавирусу.

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