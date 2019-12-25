Меры должны привести к снижению темпов заболеваемости.

В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по коронавирусу. С заявлением выступила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии ведомства Наталья Пшеничная. Её слова передаёт агентство "РИА Новости".

Она считает, что Россия выйдет на плато в ближайшие 10-20 дней. По мнению Пшеничной, граждане России стали более дисциплинированы в вопросах соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. При этом часть сотрудников перевели на удалённый режим работы, а учащихся отправили на длинные каникулы.

Пшеничная подчеркнула, что данные меры должны привести к снижению темпов заболеваемости коронавирусом, однако улучшения будут заметны не сразу. Причина в том, что у COVID-19 довольно долгий инкубационный период.

Ранее эпидемиолог назвала причину роста заболевания коронавирусом в Петербурге.

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