Попова: новые пандемии в будущем неизбежны

Она призвала власти России укрепить "санитарный щит" страны.

Глава Роспотребнадзора считает, что новые пандемии в будущем человечества неизбежны. Об этом она заявила в ходе заседания Совета Федерации.

По ее словам, уровень угроз здоровью населения планеты продолжает расти.

Уровень угроз здоровью в современном взаимосвязанном мире продолжает расти, и будущие пандемии неизбежны. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Руководитель ведомства также отметила, для противостояния биологическим угрозам российским властям необходимо выполнить ряд задач по укреплению "санитарного щита страны".

Ранее издание The Times сообщило, что вирусологи нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса.

Видео: Youtube/Совет Федерации