Попова: Омикрон-штамм в ЮАР вызывает более легкое течение болезни

Глава Роспотребнадзора назвала, кто большее всего подвержен негативному протеканию южноафриканского варианта ковида.

Омикрон-штамм в ЮАР вызывает более легкое течение болезни. Об этом иностранным лидерам Содружества Независимых Государств рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Чиновница выступила в рамках неформальной встречи, которая проводилась в Петербурге. Специалист уточнила, что на территории южноафриканской республики средний возраст населения составляет 30 лет.

Он вызывает более легкое течение, но мы пока видим только на территории ЮАР, а там все-таки средний возраст населения до 30, у нас в России значительно больше, это может быть фактором, который обеспечивает такое течение. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

эксперт напомнила, что при том факторе, что в стране "омикрон" не вызывает тяжелой формы заражения, он способен инфицировать большее количество граждан. Заразиться мутацией в тяжелой форме могут те, кто ранее не привился, люди с хроническими заболеваниями, пациенты с диабетом и онкологией.

Попова выразила надежду, что пандемия COVID-19 затухает.

Фото и видео: kremlin.ru