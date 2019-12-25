Попова: Наличие разных вакцин от COVID-19 дает врачам "возможность маневра"

В Роспотребнадзоре оценили вариативность российских вакцин от COVID-19.

Анна Попова заявила журналистам, что наличие разных российских вакцин от COVID-19 дает врачам "возможность маневра". Об этом глава Роспотребнадзора сообщила в эфире телеканала "Россия-1". Она выступила в программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым. Чиновница уточнила, что для прививок населению медики будут иметь варианты.

Есть выбор у врачей, есть выбор у нас как у тех, кто эту вакцину собирается применять на себе. У кого-то есть аллергия, у кого-то есть сопутствующие заболевания, есть люди старшего возраста, которым нужно щадящим методом привиться. Есть люди молодые, активные, которым нужно привиться быстрее Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Попова заявила, что коронавирус не стал слабее, чем раньше.

Фото: Kremlin.ru