Попыткe прорыва ВСУ к Азовскому морю купируют, заявил эксперт

Андрей Клинцевич рассказал о ситуации на СВО.

Попытки прорыва Вооруженных сил Украины к Азовскому морю российские военные смогут купировать. Соответствующее мнение в эфире проекта "Соловьев Live" рассказал эксперт, руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. Специалист пояснил о том, что каждая из сторон конфликта в регионе вскрывает боевые потенциалы друг друга, в том числе пытается вводить противника в заблуждение. Однако на текущий момент Россия не видит реальных характеристик того, что ВСУ могут подойти к акваторию Азовского моря.

Где-то продавить какой-то фронт, на какой-то линии, вклиниться в передовые рубежи нашей обороны – если они создадут какой-то мощный танковый кулак или с помощью мощнейших артиллерийских ударов – возможно. Но на это мы сможем перебросить силы и средства и купировать эту ситуацию. Андрей Клинцевич, аналитик

Эксперт полагает, что американские представители используют в военном противостоянии на Украине доктрину тяжелых дивизий прорыв. По сведениям Клинцевича, военным ВСУ стали поступать танковые мостоукладчики немецкого и американского производства, чтобы они могли преодолеть противотанковые рвы при помощи тяжелой техники.

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Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live



