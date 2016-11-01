Попытка к бегству поросенка из Красного села закончилась неудачей

Животное угодило под колеса маршрутки.

Днем 6 сентября с фермы в Красном селе сбежал поросенок. Записи с камер наблюдения успели запечатлеть его недолгий момент на воле.

Как выяснилось, хрюшка каким-то образом смогла покинуть своих других сородичей и бросилась куда глаза глядят. Бегущую по тротуару свинью заметила прохожая, которая попыталась ее поймать. Поросенок оказался быстрее, и, преодолев забор, бросился на дорогу. В этот самый момент по проезжей части двигалась маршрутка №639, водитель которой не смог вовремя затормозить.

Беглец погиб на месте. Через 20 минут пришла женщина, завернула мертвое животное в пакет и унесла.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что пьяная петербурженка сообщила о теракте, чтобы проникнуть в квартиру брата.

Видео: ВКонтакте / unreleased_dtp