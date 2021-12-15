Помощник госсекретаря США прибыла в МИД России

Карен Донфрид в Москве должна пообщаться с Сергеем Рябковым и Дмитрием Козаком.

Помощник американского государственного секретаря Карен Донфрид прибыла во внешнеполитическое министерство России для переговоров. Иностранка встретится с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым. Ранее спикер заметил прессе, что рассчитывает на то, что Вашингтон решит проявить практическую заинтересованность в инициативе Москвы по получению гарантий безопасности. Во время общения с Донфрид будет презентована российская логика и конкретные предложения по возможным гарантиям.

В администрации российского президента сообщали журналистам о том, что Карен Донфрид в среду 15 декабря также планирует встретиться с заместителем главы администрации Кремля Дмитрием Козаком. Одним из вопросов, которые стороны обсудят, будет ситуация вокруг Украины и государственных границ. Ранее Донфрид посетила Киев (до визита в Москву).

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

