Помощник Залужного знал, что подаренные ему гранаты боевые, заявили в Киеве

Марьяна Рева оценила трагедию. которая произошла в стране в понедельник.

Коллега, подаривший помощнику главнокомандрующего Вооруженных сил Украины Геннадию Частякову гранаты, заранее предупредил его о том, что они являются боевыми. Соответствующее заявление в эфире всеукраинского телемарафона сделала официальный советник правоохранительных органов страны Марьяна Рева. Ранее стало известно о трагедии в Киевской области. В понедельник в результате неосторожного обращения с гранатой погиб помощник главкома ВСУ Валерия Залужного. Сын погибшего госпитализирован в тяжелом состоянии. Глава МВД киевского режима Игорь Клименко сообщил прессе о том, что гранату Частякову подарил знакомый.

Граната, которая взорвалась, была подарком. И уже у нас есть свидетельство лица, которое подарило этот презент. Он был в виде коробки. В середине находилась бутылка алкоголя и шесть гранат. Очевидно, всерьез не воспринял эти слова погибший. Марьяна Рева, советник главы МВД

В СМИ отметили, что гранаты с места происшествия позже были изъяты и направлены на экспертизу. Сейчас в полиции полагают, что трагедия была несчастным случаем. Ведется уголовное дело по факту гибели человека и неосторожного обращения с боеприпасами. Но не исключено, что это дело в дальнейшем будет переквалифицировано в соответствии с собранными доказательствами.

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Фото и видео: YouTube / Espreso