Помощь онкологическим больным в новогодние праздники

Ежегодно в Санкт-Петербурге диагностируют свыше 25 тысяч новых случаев рака. Время — один из главных активов, которые могут помочь многим из них победить злокачественную опухоль.

Нередко драгоценные недели и даже месяцы проходят в ожидании: приема онколога, проведения обследований, получения их результатов. А через неделю начнутся новогодние каникулы — еще две недели, когда остается только ждать. Тем временем раковая опухоль растет, ее клетки распространяются в другие ткани и органы. Можно ли распорядиться временем более рационально?

Осенью в Санкт-Петербурге открылась новая клиника федеральной сети центров экспертной онкологии Европейская клиника. И амбулаторно-поликлиническое отделение, и стационар, включая хирургический блок, и отделение интенсивной терапии и реанимации, Европейской клиники продолжат работу в штатном режиме — круглосуточно и без выходных. Самое современное и качественное оборудование, которым оснащена клиника, позволяет провести полное обследование пациента буквально за один-два дня. К диагностике и лечению в клинике приступают незамедлительно, даже если пациент госпитализирован в новогоднюю ночь. Терапия проводится в соответствии с мировыми стандартами и рекомендациями ведущих онкологических сообществ, применяются только оригинальные препараты последнего поколения.

Положительный результат противоопухолевой терапии зависит во многом от соблюдения назначенных врачом сроков. Для некоторых больных, которые начали лечение в Европе или Израиле до пандемии, этот вопрос крайне актуален, так как выехать за рубеж сейчас достаточно сложно. Поэтому особенно важно, что Европейская клиника продолжает принимать пациентов с соблюдением всех противоэпидемических мер, а значит, прерывать терапию, начатую за рубежом, не придется.

Рак можно и нужно лечить, и на поздних стадиях тоже. Даже если шансы на выздоровление невелики, человеку всегда можно помочь: продлить жизнь, сделать ее более комфортной и наполненной. Боль — одна из первых ассоциаций, которая возникает при мысли об онкологических заболеваниях. В Европейской клинике применяется трехступенчатая схема обезболивания, которая предусматривает последовательное назначение анальгетиков трех групп по возрастающей в сочетании с другими методами. Как только препараты одной из групп перестают действовать даже в максимальной дозировке, назначается лекарство из следующей. При распространенном опухолевом процессе такое лечение становится одной из важнейших мер, позволяющих больному лучше себя чувствовать и жить полной жизнью.

Клиника экспертной онкологии "Европейская клиника" расположена по адресу: Межевой канал, 4, лит. А. Режим работы: круглосуточно, без перерывов и выходных. Рекомендуется предварительная запись по телефону: +7 (812) 501-21-06 (контактный центр работает круглосуточно).

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Фото: Европейская клиника