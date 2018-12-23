Помощь инвалидам, земельные споры, работа УК - Геннадий Орлов провел прием граждан

Геннадий Орлов выслушал личные проблемы и жалобы людей.

Глава Администрации Выборгского района провел прием граждан. Среди тем - земельные споры, благоустройство Кировских дач, работа управляющих компаний. Один из посетителей пожаловался на содержание УК "Репола" здания на Сайменском шоссе. А пожилая заявительница попросила помощи с документами по земельному участку. Как оказалось, она не знала о реальных границах своей недвижимости. Геннадий Орлов совместно со специалистом администрации объяснил женщине специфику актуального законодательства, а также ее права в сложившейся ситуации. Впервые за долгое время выборжанка получила понимания - какие земли находятся в ее пользовании.

Несколько человек пришли к Геннадию Орлову с благодарностью за ранее решенные проблемы. К нему также обратились за помощью в развитии центра для детей-инвалидов

У нас есть такой центр "Выборг", где занимаются дети-инвалиды. Там ими занимаются очень добросовестно, там работают внимательные люди, но оснащенность центра оставляет желать лучшего. Там не хватает техники для полного комплекта услуг. А детям, в том числе, с ДЦП, они очень нужны - и особые тренажеры, и другое оснащение. Все для усиленных занятий. Поэтому я и пришла с просьбой о помощи в администрацию, надеюсь, что этот вопрос будет решен. Нина Дергачева

По части обращений уже приняты решения, остальные взяты на дальнейшее рассмотрение.

Видео: PIter.TV, пресс-служба администрации Выборгского района