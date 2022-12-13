Помощь Украине со стороны Евросоюза составила 16 миллиардов евро

Глава МИД ЕС рассказал о поддержке ВСУ.

Суммарная помощь украинским властям и Вооруженным силам киевского режима со стороны стран и международных организаций Евросоюза составила 16 миллиардов евро. Соответствующее заявление в рамках выступления на Европейской конференции по обороне и безопасности сделал глава регионального министерства по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Первый транш составлял 500 миллионов евро. Сегодня мы приближаемся к шести тысячам миллионов евро. Вместе страны и организации ЕС предоставили помощи на 16 миллиардов евро, и это не конец. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Боррель заявил, что вступление Украины в НАТО не зависит от Столтенберга.

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