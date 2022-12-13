Дипломат рассказал, что РФ хочет защитить права русскоязычных людей на Украине.

Первый заместитель постоянного российского представителя при Всемирной организации Дмитрий Полянский заявил, о том что Россия не ставит перед собой целью уничтожение Украины. Соответствующее заявление дипломат сделал в эфире британской радиостанции LBC. Гость программы пояснил, что стране всегда важно было обеспечить защиту прав человека в соседнем государства по аналогии, как эти права обеспечиваются в других странах. По мнению специалиста, украинского конфликта бы не было, если бы Вашингтон, Лондон и их международные союзники и партнеры не вели антироссийскую политику. Дипломат также ответил на вопрос о том, как может выглядеть мирное соглашение. Он пояснил, что Москва не должна чувствовать внешней угрозы с украинской территории, а также, когда не будут фиксироваться обстрелы Донбасса со стороны ВСУ.

Это никогда не было нашей целью. Никто не говорил, что мы хотим, чтобы Украина прекратила существование. Нашей целью было обеспечение того, что права человека в этой стране защищаются так же, как они защищаются в других странах. Дмитрий Полянский, зампостпред РФ в ООН

Полянский также заявил, что конфликта на Украине бы не было, если США, Британия и их союзники не вели подобную политику. На вопрос о том, как, по его мнению, может выглядеть мир, он ответил, что это возможно, когда Россия не будет чувствовать угрозы со стороны Украины и когда не будет обстрелов Донбасса.

Постпредство: Россия из-за санкций не может внести взнос в ООН для помощи палестинцам.

Фото и видео: YouTube / LBC